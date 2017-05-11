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В Лоевском районе браконьер выловил сетями 160 килограммов рыбы

11.05.2017 четверг

Житель Гомеля в период нерестового запрета промышлял на Днепро-Брагинском водохранилище пятью сетями общей длиной 340 метров. Когда сетевик причалил к берегу, его задержали. В лодке обнаружили 5 мешков с уловом. Здесь оказалось 303 особи рыбы (в основном карася и леща), её вес превысил 160 килограммов. Возбуждено уголовное дело, горе-рыбака взяли под стражу. А выплатить ему придётся 26,5 тысяч рублей.

В целом за последние дни инспекторы природной охраны выявили более 20 грубых нарушений правил рыболовства во всех регионах Беларуси. У браконьеров изъяли в общей сложности почти 7 километров сетей и 665 килограммов незаконно выловленной рыбы. В Гомельской области помимо случая в Лоевском районе, нарушители с сетями и иными запрещёнными сетными орудиями задержаны также в Петриковском и Светлогорском районах. За каждую особь рыбы, выловленную сетями во время нереста, любители лёгкой наживы заплатят десятки и даже сотни рублей. 

 

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