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В ночь с 31 декабря на 1 января гомельчан порадует концертно-развлекательная

30.12.2016 пятница

В ночь с 31 декабря на 1 января гомельчан порадует концертно-развлекательная программа на площади Ленина. Она стартует в 23.00 и будет длиться до 3 часов ночи. Новогодним массовым гулянием, которое начнётся в 00.30 и продлится до 02.00, празднующие встретят наступление нового года у кинотеатра «Мир». В это же время концертно-развлекательные программы пройдут на площадке возле ДК «Фестивальный» и у Ледового дворца. С 00.30 до 02.30 горожан будут встречать артисты у ДК «Гомсельмаш» и ДК «Костюковка».

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