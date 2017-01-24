Сейчас в эфире:
Какая песня звучала в эфире?
с до
 
Далее в программе:
программа передач »
Погода в гомеле подробнее
Курсы валют
24.01.17
25.01.17
EUR
Евро
2.0786
2.0746
USD
Доллар США
1.935
1.931
RUB
Российских рублей
3.2514
3.2605
подробнее

Новости

все новости

В предстоящую субботу 28 января мужская команда ГК «Гомель» проведет отвеный матч 1 этапа кубка Беларуси

24.01.2017 вторник

Соперник -  ГК «Витязь». Напомню, в первой встрече гомельчане одержали победу со счетом 29-27. Ответный матч пройдет в Жлобине. Начало матча в 15 часов. 

Внимание! Все используемые и предоставляемые аудио-материалы, размещенные на сайте, являются собственностью их изготовителя (владельца прав) и охраняются Законом РБ "Об авторском праве и смежных правах", а также международными правовыми конвенциями. Вы можете использовать эти материалы только в том в случае, если использование производится с ознакомительными целями. Для прочих целей Вы должны купить лицензионную запись.
При любом использовании материалов c
сайта, ссылка на «Гомель FM» обязательна
На мобильную версию
2014