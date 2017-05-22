В регионе возведут четыре дома соцжилья с поддержкой Китая

В Гомельской области началась реализация третьего этапа проекта строительства социального жилья с использованием технико-экономической помощи Китая. Об этом сообщил председатель комитета по архитектуре и строительству облисполкома Андрей Барановский, передаёт БелТА.

По его словам, в настоящее время готовится проектно-сметная документация на возведение четырёх домов социального пользования в Рогачёве, Хойниках, Добруше и Буда-Кошелёво. В общей сложности на этом этапе будет построено 160 квартир общей площадью 6,7 тыс. кв.м.

"Эти планы, реализацию которых мы наметили на 2018-2019 годы, уже сейчас становятся реальностью, потому что, как известно, в ходе визита Президента Беларуси в Китай принимающая сторона высказала намерения продолжить оказание нашей стране помощи при строительстве социального жилья", - отметил Андрей Барановский. Руководитель строительной отрасли региона рассказал, что первый и второй этапы проекта реализуются успешно: обе стороны неукоснительно соблюдают условия договора.

В нынешнем году будет сдано в эксплуатацию почти 20 тыс. кв.м социального жилья. Из шести запланированных многоквартирных домов один уже введен в строй, остальные новоселов из числа граждан, относящихся к социально незащищённым категориям, примут в августе. Сразу после этого строители приступят к возведению домов второго этапа. Их решено построить в Добруше, Житковичах, Калинковичах, Корме и Речицком районе общей площадью 14,6 тыс. кв.м.

"Финансирование уже выделено. В эксплуатацию жилье будет введено в 2018 году", - уточнил Андрей Барановский. Заказчиком объектов выступает областное управление капитального строительства, подрядчиком - ОО "Китайская корпорация металлургии и строительства МСС15", субподрядные организации - ОО "Гомельпромстрой" и ОАО "Гомельский ДСК".