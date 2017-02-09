В Светлогорске можно приобрести пустующее здание магазина
09.02.2017 четверг
Аукционные торги запланированы на 9 марта. Площадь строения 376 кв.м. Начальная цена продажи - почти 193,5 тысячи рублей. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте фонда «Гомельоблимущество».
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