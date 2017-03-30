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В товарищеском матче между «Белшиной» и «Химиком» был забит курьёзный нокдаун-гол

30.03.2017 четверг

Состоялся заключительный товарищеский матч в рамках подготовки к стартующему 8 апреля чемпионату Беларуси по футболу в первой лиге. Футболисты бобруйской «Белшины» победили «Химик» из Светлогорска со счётом 2:1. Поединок запомнился курьёзным голом в ворота бобруйчан, который случился на 84-й минуте. Защитник «Белшины», пытаясь выбить мяч подальше в поле, попал в голову светлогорскому игроку Алексею Пугачу. При этом снаряд отскочил с такой силой, что с довольно-таки приличного расстояния перелетел далеко вышедшего из ворот вратаря и оказался в сетке. Видео нелепого эпизода можно посмотреть в тематических соцсетях и на спортивных сайтах. Например: http://www.football.by/news/97754.html

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