В товарищеском матче между «Белшиной» и «Химиком» был забит курьёзный нокдаун-гол

Состоялся заключительный товарищеский матч в рамках подготовки к стартующему 8 апреля чемпионату Беларуси по футболу в первой лиге. Футболисты бобруйской «Белшины» победили «Химик» из Светлогорска со счётом 2:1. Поединок запомнился курьёзным голом в ворота бобруйчан, который случился на 84-й минуте. Защитник «Белшины», пытаясь выбить мяч подальше в поле, попал в голову светлогорскому игроку Алексею Пугачу. При этом снаряд отскочил с такой силой, что с довольно-таки приличного расстояния перелетел далеко вышедшего из ворот вратаря и оказался в сетке. Видео нелепого эпизода можно посмотреть в тематических соцсетях и на спортивных сайтах. Например: http://www.football.by/news/97754.html