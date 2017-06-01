В Ветке после масштабной реконструкции открыли детский сад

1 июня в Ветке после реконструкции состоялось торжественное открытие государственного учреждения образования "Ясли - сад №1». На его обновление из областного бюджета было израсходовано 1 миллион 490 тысяч рублей. Двухэтажное здание площадью более 960 квадратных метров разработано по проекту, который отвечает всем современным требованиям и санитарным нормам.

Детей ждут полностью укомплектованные музыкальный и физкультурный залы, уютные спальни и игровые комнаты. Также оборудованы кабинеты психолога и учителя-логопеда. Есть система видеонаблюдения. Территория детского сада полностью благоустроена. Обновленное учреждение примет более 60 детей 2-6 лет.

Как рассказал нашему корреспонденту начальник управления образования Гомельского облисполкома Сергей Порошин, в этом году в Ветковском районе будет проведен еще ряд строительных работ. В учреждениях образования. «Это проведение капитального ремонта гимназии. До первого сентября эти работы будут выполнены. Мы уже провели ремонтные работы в детском саду населенного пункта Новоселки. Запланировано проведение благоустройства территории детских дошкольных учреждений и школы в Радуге», - отметил Сергей Порошин.