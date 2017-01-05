Сейчас в эфире:
Какая песня звучала в эфире?
с до
 
Далее в программе:
программа передач »
Погода в гомеле подробнее
Курсы валют
05.01.17
06.01.17
EUR
Евро
2.0534
2.0534
USD
Доллар США
1.9707
1.9707
RUB
Российских рублей
3.2297
3.2297
подробнее

Новости

все новости

В Жлобинском районе брошенную на дороге машину утащили и спрятали в стог

05.01.2017 четверг

24-летний водитель на «девятке» ехал в гости к знакомым в деревню. На подъезде к населённому пункту машина заглохла. Решить проблему самостоятельно у молодого человека не получилось, и он решил оставить авто. Дойдя пешком до знакомых, расслабился при помощи алкоголя. Тем временем его разыскивали за мелкое хулиганство. Нашли и арестовали на сутки. Вернувшись в деревню, парень обнаружил пропажу машины, о чём сообщил в милицию. «Самара» нашлась в соседней деревне, причём, спрятанная в стоге сена. Угонщиками оказались двое неработающих жлобинчан. Свой поступок они объяснили злостью на хозяина брошенной "девятки". Якобы в темноте они чуть в неё не врезались. Теперь на них возбуждено уголовное дело по факту кражи группой лиц. 

Внимание! Все используемые и предоставляемые аудио-материалы, размещенные на сайте, являются собственностью их изготовителя (владельца прав) и охраняются Законом РБ "Об авторском праве и смежных правах", а также международными правовыми конвенциями. Вы можете использовать эти материалы только в том в случае, если использование производится с ознакомительными целями. Для прочих целей Вы должны купить лицензионную запись.
При любом использовании материалов c
сайта, ссылка на «Гомель FM» обязательна
На мобильную версию
2014