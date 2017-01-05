В Жлобинском районе брошенную на дороге машину утащили и спрятали в стог

24-летний водитель на «девятке» ехал в гости к знакомым в деревню. На подъезде к населённому пункту машина заглохла. Решить проблему самостоятельно у молодого человека не получилось, и он решил оставить авто. Дойдя пешком до знакомых, расслабился при помощи алкоголя. Тем временем его разыскивали за мелкое хулиганство. Нашли и арестовали на сутки. Вернувшись в деревню, парень обнаружил пропажу машины, о чём сообщил в милицию. «Самара» нашлась в соседней деревне, причём, спрятанная в стоге сена. Угонщиками оказались двое неработающих жлобинчан. Свой поступок они объяснили злостью на хозяина брошенной "девятки". Якобы в темноте они чуть в неё не врезались. Теперь на них возбуждено уголовное дело по факту кражи группой лиц.