Сейчас в эфире:
Какая песня звучала в эфире?
с до
 
Далее в программе:
программа передач »
Погода в гомеле подробнее
Курсы валют
22.03.17
23.03.17
EUR
Евро
2.0266
2.0339
USD
Доллар США
1.8797
1.8854
RUB
Российских рублей
3.2845
3.2651
подробнее

Новости

все новости

Виктор Борель назначен главным тренером резервного состава ФК «Гомель»

22.03.2017 среда

Помогать ему в работе с дублем будет Андрей Юсипец. Кроме этого, стало известно, что Сергей Никитенко будет тренером юношеской команды ФК "Гомель". В скором времени приступит к своим обязанностям.

Внимание! Все используемые и предоставляемые аудио-материалы, размещенные на сайте, являются собственностью их изготовителя (владельца прав) и охраняются Законом РБ "Об авторском праве и смежных правах", а также международными правовыми конвенциями. Вы можете использовать эти материалы только в том в случае, если использование производится с ознакомительными целями. Для прочих целей Вы должны купить лицензионную запись.
При любом использовании материалов c
сайта, ссылка на «Гомель FM» обязательна
На мобильную версию
2014