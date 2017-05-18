ВРЗ в полуфинале! «Вагоноремонтники» по итогам двух игр четвертьфинала одолели БЧ
18.05.2017 четверг
Второе гомельское дерби завершилось со счетом 5:3. В полуфинал вышла и «Столица», которой также потребовалось лишь две встречи в ¼ финала. Дважды был обыгран «Борисов-900». Остальные участники ½ станут известны 20 мая.
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