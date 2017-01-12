Всемирный день снега отметят в Гомеле 14 января

В заречной зоне прой­дут соревнования по лыжному спорту сре­ди команд учреждений средне-специального, профессионально-технического, высшего образо­вания, а также областные соревнования «Гомельская лыжня — 2017» в трёх воз­растных категориях. В районе лебяжье­го пруда, на террито­рии Дворцово-паркового ансамбля, будут оборудо­ваны игровые площадки для детского праздника «Зимние забавы». Ребят ждут игры, соревнования по брумболу, а также конкурс снежных скульптур. Детский празд­ник пройдёт с 11 до 12 часов.