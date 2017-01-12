Всемирный день снега отметят в Гомеле 14 января

В заречной зоне пройдут соревнования по лыжному спорту среди команд учреждений средне-специального, профессионально-технического, высшего образования, а также областные соревнования «Гомельская лыжня — 2017» в трёх возрастных категориях. В районе лебяжьего пруда, на территории Дворцово-паркового ансамбля, будут оборудованы игровые площадки для детского праздника «Зимние забавы». Ребят ждут игры, соревнования по брумболу, а также конкурс снежных скульптур. Детский праздник пройдёт с 11 до 12 часов.