Сейчас в эфире:
Какая песня звучала в эфире?
с до
 
Далее в программе:
программа передач »
Погода в гомеле подробнее
Курсы валют
12.01.17
13.01.17
EUR
Евро
2.0803
2.0774
USD
Доллар США
1.9697
1.9542
RUB
Российских рублей
3.2756
3.2902
подробнее

Новости

все новости

Всемирный день снега отметят в Гомеле 14 января

12.01.2017 четверг

В заречной зоне прой­дут соревнования по лыжному спорту сре­ди команд учреждений средне-специального, профессионально-технического, высшего образо­вания, а также областные соревнования «Гомельская лыжня — 2017» в трёх воз­растных категориях. В районе лебяжье­го пруда, на террито­рии Дворцово-паркового ансамбля, будут оборудо­ваны игровые площадки для детского праздника «Зимние забавы». Ребят ждут игры, соревнования по брумболу, а также конкурс снежных скульптур. Детский празд­ник пройдёт с 11 до 12 часов.

Внимание! Все используемые и предоставляемые аудио-материалы, размещенные на сайте, являются собственностью их изготовителя (владельца прав) и охраняются Законом РБ "Об авторском праве и смежных правах", а также международными правовыми конвенциями. Вы можете использовать эти материалы только в том в случае, если использование производится с ознакомительными целями. Для прочих целей Вы должны купить лицензионную запись.
При любом использовании материалов c
сайта, ссылка на «Гомель FM» обязательна
На мобильную версию
2014