Выставка исторических миниатюр Бориса Купчинова откроется в Гомеле

3D-карту Средиземья, взятие Гомеля монголо-татарами, танки «Тигр» и многое другое можно будет увидеть в картиной галерее Ващенко. 12 января там откроется выставка «О доблестях, о подвигах, о славе…». На ней будут представлены военно-историчесие миниатюры Бориса Купчинова. В экспозиции - воины различных эпох, диорамы крупных сражений на территории Беларуси, а также модели кораблей и военной техники. Кстати, имя Бориса Купчинова жителям Гомеля известно давно. В галерее Ващенко выставка его работ пройдёт уже 5 раз.