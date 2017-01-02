Сейчас в эфире:
Какая песня звучала в эфире?
с до
 
Далее в программе:
программа передач »
Погода в гомеле подробнее
Курсы валют
03.01.17
04.01.17
EUR
Евро
2.045
2.0545
USD
Доллар США
1.9585
1.9666
RUB
Российских рублей
3.244
3.2142
подробнее

Новости

все новости

Выставка исторических миниатюр Бориса Купчинова откроется в Гомеле

02.01.2017 понедельник

3D-карту Средиземья, взятие Гомеля монголо-татарами, танки «Тигр» и многое другое можно будет увидеть в картиной галерее Ващенко. 12 января там откроется выставка «О доблестях, о подвигах, о славе…». На ней будут представлены военно-историчесие миниатюры Бориса Купчинова. В экспозиции - воины различных эпох, диорамы крупных сражений на территории Беларуси, а также модели кораблей и военной техники. Кстати, имя Бориса Купчинова жителям Гомеля известно давно. В галерее Ващенко выставка его работ пройдёт уже 5 раз. 

Внимание! Все используемые и предоставляемые аудио-материалы, размещенные на сайте, являются собственностью их изготовителя (владельца прав) и охраняются Законом РБ "Об авторском праве и смежных правах", а также международными правовыми конвенциями. Вы можете использовать эти материалы только в том в случае, если использование производится с ознакомительными целями. Для прочих целей Вы должны купить лицензионную запись.
При любом использовании материалов c
сайта, ссылка на «Гомель FM» обязательна
На мобильную версию
2014