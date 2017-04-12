Выставка, посвящённая легендарным женщинам Золотого века Голливуда, открылась в Гомеле

Передвижная выставка посольства США в Беларуси "Золотой век Голливуда: женщины-легенды" открыта в Гомельской областной библиотеке имени В.И.Ленина.

Грета Гарбо, Элизабет Тейлор, Джоан Кроуфорд, Ава Гарднер и другие - в экспозиции 27 фотопортретов американских актрис, а также коллекция 122 художественных фильмов с их участием. Посетители выставки также могут поучаствовать в интерактивной викторине, собрать онлайн-пазлы, окунуться в атмосферу немого и звукового кино. В арт-кафе библиотеки в разные дни будут демонстрироваться киноленты "Место под солнцем", "Манхэттенская мелодрама", "Снега Килиманджаро", "Полет в Рио", "Джинджер и Фред", "Окно во двор", "Волшебник страны Оз". Начало киносеансов в 17.00. Экспозиция продлится до 20 апреля.