Выставка российских педагогов-художников откроется в Гомеле

Выставка российских художников "Брянское полесье" откроется 11 января в гомельской картинной галерее Ващенко в Гомеле. В экспозицию войдут работы более 40 членов Брянского регионального отделения международной творческой общественной организации "Союз педагогов-художников". Экспозиция подчёркивает жанровое и технологическое разнообразие творческих интересов авторов. В частности, раздел декоративно-прикладного искусства включает в себя вышивку, керамику, ручное ткачество, вышивку бисером, текстильную куклу, валяние, малую пластику. Выставка будет работать до 5 февраля.