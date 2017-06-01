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За услуги "Белавиа" принимает только рубли

01.06.2017 четверг

С сегодняшнего дня рассчитаться за авиабилеты на сайте и в кассах «Белавиа» можно будет только в рублях. Pаньше принимали доллары, евро и фунты стерлинги. Условия оплаты изменили в соответствии с решением Нацбанка.

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