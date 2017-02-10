Замминистра транспорта рассказал о расходовании средств от дорожного сбора

Вопрос о введении платы за пользование автомобильными дорогами для белорусских автовладельцев не рассматривается. Об этом заявил первый замминистра транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко. Он также рассказал о расходовании средств, собранных от взимания дорожного сбора. Кстати, в прошлом году его сумма составила 140 миллионов долларов. За год в Беларуси было введено в эксплуатацию 152 километра дорог первой категории. В ближайшем будущем построят еще 580 километров таких дорог. Далее будут переключаться на восстановление и ремонт местной дорожной сети.