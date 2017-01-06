Женская команда ГК «Гомель» дважды сразится с российской «Звездой»

Гандболистки «Гомеля» 7 и 8 января проведут товарищеские матчи с российской титулованной командой «Звезда» из Звенигорода. Этот клуб некогда становился чемпионом России, неоднократно был призёром, обладателем кубка и суперкубка своей страны. Ранее «Гомель» и «Звезда» уже встречались на площадке российских гандболисток. Гомельчанки тогда уступили в двух матчах. Реванш они попытаются взять в родных стенах – в гомельском дворце игровых видов спорта. В субботу матч начнётся в 17 часов, а в воскресенье – в 12.30.