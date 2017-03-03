Житель Жлобинского района хранил целый арсенал оружия и боеприпасов времён ВОВ

Милиция приехала в деревню Нивы, чтобы провести обыск у 23-летнего парня по подозрению в хранении марихуаны. В ходе осмотра дома милиционеры были удивлены неожиданной находкой. В шкафу были разложены как выставочные экспонаты различные виды боеприпасов: гранаты, патроны, штыки с винтовок, фрагменты снарядов с тротилом и другое оружие. Со слов молодого коллекционера всё это добро он собирал на поле, где во времена войны шли ожесточённые бои. В дальнейшем парень показал оперативникам, где ещё хранятся боеприпасы. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.