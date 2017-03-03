Сейчас в эфире:
Какая песня звучала в эфире?
с до
 
Далее в программе:
программа передач »
Погода в гомеле подробнее
Курсы валют
03.03.17
04.03.17
EUR
Евро
2.0003
2.0003
USD
Доллар США
1.9002
1.9002
RUB
Российских рублей
3.2536
3.2536
подробнее

Новости

все новости

Житель Жлобинского района хранил целый арсенал оружия и боеприпасов времён ВОВ

03.03.2017 пятница

Милиция приехала в деревню Нивы, чтобы провести обыск у 23-летнего парня по подозрению в хранении марихуаны. В ходе осмотра дома милиционеры были удивлены неожиданной находкой. В шкафу были разложены как выставочные экспонаты различные виды боеприпасов: гранаты, патроны, штыки с винтовок, фрагменты снарядов с тротилом и другое оружие. Со слов молодого коллекционера всё это добро он собирал на поле, где во времена войны шли ожесточённые бои. В дальнейшем парень показал оперативникам, где ещё хранятся боеприпасы. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел. 

Внимание! Все используемые и предоставляемые аудио-материалы, размещенные на сайте, являются собственностью их изготовителя (владельца прав) и охраняются Законом РБ "Об авторском праве и смежных правах", а также международными правовыми конвенциями. Вы можете использовать эти материалы только в том в случае, если использование производится с ознакомительными целями. Для прочих целей Вы должны купить лицензионную запись.
При любом использовании материалов c
сайта, ссылка на «Гомель FM» обязательна
На мобильную версию
2014