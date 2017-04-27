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Жительниц Хойникского района проконсультируют врачи ведущих медцентров страны

27.04.2017 четверг

Жительницы Хойникского района получили возможность проконсультироваться у врачей ведущих республиканских медицинских центров и учреждений Минска. Благотворительную акцию "Здоровье женщины - здоровье нации", посвящённую 31-й годовщине чернобыльской катастрофы, проводит "Белорусский союз женщин" вместе с Минздравом. 29 апреля в Хойниках проведут приём гинеколог, маммолог и эндокринолог. В программе мероприятий также посещение приёмной семьи, центра коррекционно-развивающего обучения и социально-педагогического центра. Завершится акция концертом в городском центре культуры.

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