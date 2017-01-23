• 11:11:51
марину мелкозерову,с днём рождения г петриков людмила
• 12:56:05
мельниченко елену мозырь с днем рождения кума люда
• 18:55:38
Викторию Фадееву с наступающим Новым годом поставьте песню kisses back
• 18:11:38
Пусть в новом году всегда будет рядом человек,который сварит вам кофе в любой момент и решит все ваги вопросы!!!
• 12:53:30
Поздравляю!!! Коллектив г.Жлобина 'ЭпицентрПарфюм' С наступающим Новым Годом!!! Счастья Вам!!! И поставьте пожалуйста песню kisses back
• 10:13:08
Поздравляю сестру Олечку и ее коллег, типографию Белдрук с наступающим новым годом! Хорошего настроения и счастливого 2017го года! От Сашули, Алисы и Вики
• 8:50:01
С новым годом поздравляя, дед мороз спешит к нам всем, и поздравит он конечно наше любимое радио Гомель фм
• 9:08:53
Передаю привет филиалу номер 9 города рогачева.И всех с наступающим)))) ваша сотрудница татьяна)))
• 18:59:03
Виктории Скраблевич большой привет люблю тебя очень МИХАИЛ
• 18:57:33
муж Мельников Серёжа тебе большой привет.Галина
• 18:53:58
Алина люблю тебя
• 13:49:41
котику своему скучаю.Димас
• 14:47:57
Привет октябрьский и всем кто слушает гомель ФМ!!! От Василия Одинец.
• 14:44:43
Передаю огромный привет работникам СМУ-3 а именно моим друзьям Коле Гериловичу и Жене Кондратьеву которые рядом со мной собирают опоры. И прошу поставить для них хорошую композицию.
• 13:50:45
Самых лучших энергетиков Жлобинских электрических сетей поздравляют девченки из бухгалтерии! Спасибо вам за ваш труд, позитивное настроение и отзывчивость!!! Мы вас очень любим)