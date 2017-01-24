Сейчас в эфире:
Какая песня звучала в эфире?
с до
 
Далее в программе:
программа передач »
Погода в гомеле подробнее
Курсы валют
29.01.17
30.01.17
EUR
Евро
2.0699
2.0699
USD
Доллар США
1.9394
1.9394
RUB
Российских рублей
3.2152
3.2152
подробнее

Новости

все новости

26.01.2017 четверг

До 2020 года в Беларуси построят 70 дошкольных учреждений

26.01.2017 четверг

Здравницы Гомельской области в прошлом году увеличили выручку от реализации услуг иностранцам на 20%

26.01.2017 четверг

Абсолютное большинство промышленных предприятий Гомельской области работают в плюс

24.01.2017 вторник

В предстоящую субботу 28 января мужская команда ГК «Гомель» проведет отвеный матч 1 этапа кубка Беларуси

24.01.2017 вторник

В 2016 году в Гомельской области зафиксировано 179 фактов взяточничества

24.01.2017 вторник

В областной библиотеке имени Ленина 26 января открывается "Просто научное кафе"

Музыкальные новинки

Новинки видео

Серебро

My Money (feat. Molly)

Seeb

Breathe (feat. Neev

Sage The Gemini

Now And Later

Френды

Всегда Буду с Тобой

все видео

Новинки аудио

Серебро

My Money (feat. Molly)

Seeb

Breathe (feat. Neev

Sage The Gemini

Now And Later

Френды

Всегда Буду с Тобой

хит-парад
все новинки

SMS Сообщения

правила отправки

Анонс программ

• 11:11:51
марину мелкозерову,с днём рождения г петриков людмила
• 12:56:05
мельниченко елену мозырь с днем рождения кума люда
• 18:55:38
Викторию Фадееву с наступающим Новым годом поставьте песню kisses back
• 18:11:38
Пусть в новом году всегда будет рядом человек,который сварит вам кофе в любой момент и решит все ваги вопросы!!!
• 12:53:30
Поздравляю!!! Коллектив г.Жлобина 'ЭпицентрПарфюм' С наступающим Новым Годом!!! Счастья Вам!!! И поставьте пожалуйста песню kisses back
• 10:13:08
Поздравляю сестру Олечку и ее коллег, типографию Белдрук с наступающим новым годом! Хорошего настроения и счастливого 2017го года! От Сашули, Алисы и Вики
• 8:50:01
С новым годом поздравляя, дед мороз спешит к нам всем, и поздравит он конечно наше любимое радио Гомель фм
• 9:08:53
Передаю привет филиалу номер 9 города рогачева.И всех с наступающим)))) ваша сотрудница татьяна)))
• 18:59:03
Виктории Скраблевич большой привет люблю тебя очень МИХАИЛ
• 18:57:33
муж Мельников Серёжа тебе большой привет.Галина
• 18:53:58
Алина люблю тебя
• 13:49:41
котику своему скучаю.Димас
• 14:47:57
Привет октябрьский и всем кто слушает гомель ФМ!!! От Василия Одинец.
• 14:44:43
Передаю огромный привет работникам СМУ-3 а именно моим друзьям Коле Гериловичу и Жене Кондратьеву которые рядом со мной собирают опоры. И прошу поставить для них хорошую композицию.
• 13:50:45
Самых лучших энергетиков Жлобинских электрических сетей поздравляют девченки из бухгалтерии! Спасибо вам за ваш труд, позитивное настроение и отзывчивость!!! Мы вас очень любим)
все программы
Внимание! Все используемые и предоставляемые аудио-материалы, размещенные на сайте, являются собственностью их изготовителя (владельца прав) и охраняются Законом РБ "Об авторском праве и смежных правах", а также международными правовыми конвенциями. Вы можете использовать эти материалы только в том в случае, если использование производится с ознакомительными целями. Для прочих целей Вы должны купить лицензионную запись.
При любом использовании материалов c
сайта, ссылка на «Гомель FM» обязательна
На мобильную версию
2014