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Новости

все новости

09.01.2017 понедельник

Гандболистки «Гомеля» дважды сыграли вничью с российской «Звездой»

09.01.2017 понедельник

10 января возобновятся баталии чемпионата Беларуси по хоккею

09.01.2017 понедельник

Гомельский цирк удостоен специальной премии Президента Беларуси

09.01.2017 понедельник

На смену морозам придут метели

09.01.2017 понедельник

ВРЗ выбыл из розыгрыша кубка Беларуси

09.01.2017 понедельник

Пассажирский самолёт оказался за пределами взлётной полосы в аэропорту Гомеля

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Анонс программ

• 12:56:05
мельниченко елену мозырь с днем рождения кума люда
• 18:55:38
Викторию Фадееву с наступающим Новым годом поставьте песню kisses back
• 18:11:38
Пусть в новом году всегда будет рядом человек,который сварит вам кофе в любой момент и решит все ваги вопросы!!!
• 12:53:30
Поздравляю!!! Коллектив г.Жлобина 'ЭпицентрПарфюм' С наступающим Новым Годом!!! Счастья Вам!!! И поставьте пожалуйста песню kisses back
• 10:13:08
Поздравляю сестру Олечку и ее коллег, типографию Белдрук с наступающим новым годом! Хорошего настроения и счастливого 2017го года! От Сашули, Алисы и Вики
• 8:50:01
С новым годом поздравляя, дед мороз спешит к нам всем, и поздравит он конечно наше любимое радио Гомель фм
• 9:08:53
Передаю привет филиалу номер 9 города рогачева.И всех с наступающим)))) ваша сотрудница татьяна)))
• 18:59:03
Виктории Скраблевич большой привет люблю тебя очень МИХАИЛ
• 18:57:33
муж Мельников Серёжа тебе большой привет.Галина
• 18:53:58
Алина люблю тебя
• 13:49:41
котику своему скучаю.Димас
• 14:47:57
Привет октябрьский и всем кто слушает гомель ФМ!!! От Василия Одинец.
• 14:44:43
Передаю огромный привет работникам СМУ-3 а именно моим друзьям Коле Гериловичу и Жене Кондратьеву которые рядом со мной собирают опоры. И прошу поставить для них хорошую композицию.
• 13:50:45
Самых лучших энергетиков Жлобинских электрических сетей поздравляют девченки из бухгалтерии! Спасибо вам за ваш труд, позитивное настроение и отзывчивость!!! Мы вас очень любим)
• 13:07:33
Анна и Екатерина от лица Агрокомбината'Южный' поздравляют Балашова Ивана с профессиональным праздником и днем рождения! Спасибо за свет в наших кабинетах:)
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