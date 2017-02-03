• 13:12:24
Всем привет от Кати с Речицы нашему водителю любимому Кольку и санитарной службы города Речицы
• 18:59:06
Передайте привет Саше Дубу из Светлогорска. И если можно пожалуйста поставьте Ленинград Экспонат.
• 14:09:05
жопик, я тебя люблю! Твой домик
• 12:17:36
Вася, домик мой,я тебя очень люблю и жду встречи. Твоя Зая.
• 10:01:00
моему каналу 4 года название bobrforever поздравте меня
• 18:51:16
Люблю тебя, Темочка. Твоя Настеночка.
• 11:11:51
марину мелкозерову,с днём рождения г петриков людмила
• 12:56:05
мельниченко елену мозырь с днем рождения кума люда
• 18:55:38
Викторию Фадееву с наступающим Новым годом поставьте песню kisses back
• 18:11:38
Пусть в новом году всегда будет рядом человек,который сварит вам кофе в любой момент и решит все ваги вопросы!!!
• 12:53:30
Поздравляю!!! Коллектив г.Жлобина 'ЭпицентрПарфюм' С наступающим Новым Годом!!! Счастья Вам!!! И поставьте пожалуйста песню kisses back
• 10:13:08
Поздравляю сестру Олечку и ее коллег, типографию Белдрук с наступающим новым годом! Хорошего настроения и счастливого 2017го года! От Сашули, Алисы и Вики
• 8:50:01
С новым годом поздравляя, дед мороз спешит к нам всем, и поздравит он конечно наше любимое радио Гомель фм
• 9:08:53
Передаю привет филиалу номер 9 города рогачева.И всех с наступающим)))) ваша сотрудница татьяна)))
• 18:59:03
Виктории Скраблевич большой привет люблю тебя очень МИХАИЛ