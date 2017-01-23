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Новости

все новости

24.01.2017 вторник

В предстоящую субботу 28 января мужская команда ГК «Гомель» проведет отвеный матч 1 этапа кубка Беларуси

24.01.2017 вторник

В 2016 году в Гомельской области зафиксировано 179 фактов взяточничества

24.01.2017 вторник

В областной библиотеке имени Ленина 26 января открывается "Просто научное кафе"

24.01.2017 вторник

На этой неделе возобновляется чемпионат Беларуси по мини-футболу среди команд высшей лиги

23.01.2017 понедельник

Минский "Дорожник" в седьмой раз выиграл Кубок Беларуси по мини-футболу

23.01.2017 понедельник

В субботу состоялись очередные хоккейные поединки в рамках чемпионата Беларуси

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My Money (feat. Molly)

Seeb

Breathe (feat. Neev

Sage The Gemini

Now And Later

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Всегда Буду с Тобой

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Серебро

My Money (feat. Molly)

Seeb

Breathe (feat. Neev

Sage The Gemini

Now And Later

Френды

Всегда Буду с Тобой

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Анонс программ

• 11:11:51
марину мелкозерову,с днём рождения г петриков людмила
• 12:56:05
мельниченко елену мозырь с днем рождения кума люда
• 18:55:38
Викторию Фадееву с наступающим Новым годом поставьте песню kisses back
• 18:11:38
Пусть в новом году всегда будет рядом человек,который сварит вам кофе в любой момент и решит все ваги вопросы!!!
• 12:53:30
Поздравляю!!! Коллектив г.Жлобина 'ЭпицентрПарфюм' С наступающим Новым Годом!!! Счастья Вам!!! И поставьте пожалуйста песню kisses back
• 10:13:08
Поздравляю сестру Олечку и ее коллег, типографию Белдрук с наступающим новым годом! Хорошего настроения и счастливого 2017го года! От Сашули, Алисы и Вики
• 8:50:01
С новым годом поздравляя, дед мороз спешит к нам всем, и поздравит он конечно наше любимое радио Гомель фм
• 9:08:53
Передаю привет филиалу номер 9 города рогачева.И всех с наступающим)))) ваша сотрудница татьяна)))
• 18:59:03
Виктории Скраблевич большой привет люблю тебя очень МИХАИЛ
• 18:57:33
муж Мельников Серёжа тебе большой привет.Галина
• 18:53:58
Алина люблю тебя
• 13:49:41
котику своему скучаю.Димас
• 14:47:57
Привет октябрьский и всем кто слушает гомель ФМ!!! От Василия Одинец.
• 14:44:43
Передаю огромный привет работникам СМУ-3 а именно моим друзьям Коле Гериловичу и Жене Кондратьеву которые рядом со мной собирают опоры. И прошу поставить для них хорошую композицию.
• 13:50:45
Самых лучших энергетиков Жлобинских электрических сетей поздравляют девченки из бухгалтерии! Спасибо вам за ваш труд, позитивное настроение и отзывчивость!!! Мы вас очень любим)
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