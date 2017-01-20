марину мелкозерову,с днём рождения г петриков людмила

мельниченко елену мозырь с днем рождения кума люда

Викторию Фадееву с наступающим Новым годом поставьте песню kisses back

Пусть в новом году всегда будет рядом человек,который сварит вам кофе в любой момент и решит все ваги вопросы!!!

Поздравляю!!! Коллектив г.Жлобина 'ЭпицентрПарфюм' С наступающим Новым Годом!!! Счастья Вам!!! И поставьте пожалуйста песню kisses back

Поздравляю сестру Олечку и ее коллег, типографию Белдрук с наступающим новым годом! Хорошего настроения и счастливого 2017го года! От Сашули, Алисы и Вики

С новым годом поздравляя, дед мороз спешит к нам всем, и поздравит он конечно наше любимое радио Гомель фм

Передаю привет филиалу номер 9 города рогачева.И всех с наступающим)))) ваша сотрудница татьяна)))

Виктории Скраблевич большой привет люблю тебя очень МИХАИЛ

муж Мельников Серёжа тебе большой привет.Галина

Алина люблю тебя

котику своему скучаю.Димас

Привет октябрьский и всем кто слушает гомель ФМ!!! От Василия Одинец.

Передаю огромный привет работникам СМУ-3 а именно моим друзьям Коле Гериловичу и Жене Кондратьеву которые рядом со мной собирают опоры. И прошу поставить для них хорошую композицию.