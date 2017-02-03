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Новости

все новости

03.02.2017 пятница

Оранжевый уровень опасности - ожидаются снегопады и метели

03.02.2017 пятница

"Прямые линии" КГК: о медобслуживании в поликлиниках и выплате зарплаты

03.02.2017 пятница

Облстат рассказал о самых высоких и самых низких зарплатах в регионе

03.02.2017 пятница

В Гомеле назначены новые руководители ряда крупных учреждений культуры

03.02.2017 пятница

Установлена причина смерти 18-летнего мозырянина, тело которого нашли в Припяти

03.02.2017 пятница

Президент требует повысить среднюю зарплату до $500 в нынешнем году и не исключает отмены декрета №3

Музыкальные новинки

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My Money (feat. Molly)

Seeb

Breathe (feat. Neev

Sage The Gemini

Now And Later

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Всегда Буду с Тобой

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Серебро

My Money (feat. Molly)

Seeb

Breathe (feat. Neev

Sage The Gemini

Now And Later

Френды

Всегда Буду с Тобой

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Анонс программ

• 13:12:24
Всем привет от Кати с Речицы нашему водителю любимому Кольку и санитарной службы города Речицы
• 18:59:06
Передайте привет Саше Дубу из Светлогорска. И если можно пожалуйста поставьте Ленинград Экспонат.
• 14:09:05
жопик, я тебя люблю! Твой домик
• 12:17:36
Вася, домик мой,я тебя очень люблю и жду встречи. Твоя Зая.
• 10:01:00
моему каналу 4 года название bobrforever поздравте меня
• 18:51:16
Люблю тебя, Темочка. Твоя Настеночка.
• 11:11:51
марину мелкозерову,с днём рождения г петриков людмила
• 12:56:05
мельниченко елену мозырь с днем рождения кума люда
• 18:55:38
Викторию Фадееву с наступающим Новым годом поставьте песню kisses back
• 18:11:38
Пусть в новом году всегда будет рядом человек,который сварит вам кофе в любой момент и решит все ваги вопросы!!!
• 12:53:30
Поздравляю!!! Коллектив г.Жлобина 'ЭпицентрПарфюм' С наступающим Новым Годом!!! Счастья Вам!!! И поставьте пожалуйста песню kisses back
• 10:13:08
Поздравляю сестру Олечку и ее коллег, типографию Белдрук с наступающим новым годом! Хорошего настроения и счастливого 2017го года! От Сашули, Алисы и Вики
• 8:50:01
С новым годом поздравляя, дед мороз спешит к нам всем, и поздравит он конечно наше любимое радио Гомель фм
• 9:08:53
Передаю привет филиалу номер 9 города рогачева.И всех с наступающим)))) ваша сотрудница татьяна)))
• 18:59:03
Виктории Скраблевич большой привет люблю тебя очень МИХАИЛ
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