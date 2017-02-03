запустите пожалуйста песню ларин против

Всем привет от Кати с Речицы нашему водителю любимому Кольку и санитарной службы города Речицы

Передайте привет Саше Дубу из Светлогорска. И если можно пожалуйста поставьте Ленинград Экспонат.

жопик, я тебя люблю! Твой домик

Вася, домик мой,я тебя очень люблю и жду встречи. Твоя Зая.

моему каналу 4 года название bobrforever поздравте меня

Люблю тебя, Темочка. Твоя Настеночка.

марину мелкозерову,с днём рождения г петриков людмила

мельниченко елену мозырь с днем рождения кума люда

Викторию Фадееву с наступающим Новым годом поставьте песню kisses back

Пусть в новом году всегда будет рядом человек,который сварит вам кофе в любой момент и решит все ваги вопросы!!!

Поздравляю!!! Коллектив г.Жлобина 'ЭпицентрПарфюм' С наступающим Новым Годом!!! Счастья Вам!!! И поставьте пожалуйста песню kisses back

Поздравляю сестру Олечку и ее коллег, типографию Белдрук с наступающим новым годом! Хорошего настроения и счастливого 2017го года! От Сашули, Алисы и Вики

С новым годом поздравляя, дед мороз спешит к нам всем, и поздравит он конечно наше любимое радио Гомель фм